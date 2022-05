Er heizt seinen Fans mächtig ein! Prinz Harry (37) hegt schon lange eine Leidenschaft für den Pferdesport. Besonders das Polo-Spiel hat es dem Enkel von Queen Elizabeth II. (96) angetan. In diesem Jahr könnte dieses Hobby ihn allerdings in Terminschwierigkeiten bringen: Denn der Duke of Sussex könnte die Feier zum 70. Thronjubiläum seiner Großmutter verpassen, weil er die Polo-Saison in Kalifornien bestreiten möchte. Am Rande eines Matches zeigte der Royal jetzt eine Menge Haut!

Auf den Paparazzi-Bildern ist zu sehen, wie sich Harry vor der Partie gegen die kalifornische Sonne wappnen möchte. Als er seinen Rücken freilegt, um sich an den schwer erreichbaren Stellen helfen zu lassen, zeigt der Royal seinen Bauch- und Brustbereich. Der einstige Party-Prinz beweist dabei, dass er nach wie vor gut in Form ist. Auf den Schnappschüssen trägt der 37-Jährige Reiterstiefel, Knieschützer, eine weiße Hose und das weiße Trikot seines Polo-Klubs.

Harrys Fans dürfte es nun vor allem interessieren, ob seine sportlichen Ambitionen wirklich seine Anreise zum Jubiläum der Queen verhindern werden. Die Feierlichkeiten in der britischen Hauptstadt sind für das erste Juni-Wochenende geplant. Wenn Elizabeth' Enkel das Event wegen einiger Matches tatsächlich ausfallen lassen würde, wäre das Unverständnis im Vereinigten Königreich vermutlich groß.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Backgrid Prinz Harry bei einem Polo-Match im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Die Royals beim "Trooping the Colour" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de