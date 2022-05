Im Jahr 2020 hatten sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) in die USA zurückgezogen und somit ihre royalen Pflichten niedergelegt. Seitdem soll das Verhältnis zwischen dem Ehepaar und dem britischen Königshaus mehr als angespannt sein. Neben der Gedenkfeier seines verstorbenen Großvaters Prinz Philip (✝99) verpasste der zweifache Papa deshalb noch viele weitere Veranstaltungen der Royals. Nun sieht es ganz danach aus, als würde Harry auch das diesjährige Platin-Jubiläum der Queen (96) verpassen.

Seit nun mehr 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. auf dem britischen Thron. Das Jubiläum soll deshalb gebührend am ersten Juni-Wochenende mit einem besonderen Festumzug und musikalischen Programmpunkten in London gefeiert werden. Obwohl Harry und Meghan eine Einladung erhalten haben sollen, könnte der Wahlamerikaner das Jubiläumsfest dennoch verpassen. Laut Mail Online soll sich der 37-Jährige dazu verpflichtet haben, eine komplette Polosaison in Kalifornien zu spielen – einige seiner Spiele sollen nun aber genau an dem Wochenende stattfinden, an dem auch das Platin-Jubiläum gefeiert werden soll.

Die 96-Jährige hat so einige Besonderheiten für das Fest geplant – so soll unter anderem auch Ed Sheeran (31) einige seiner Songs zum Besten geben. "Ich bin stolz darauf, Teil der Feierlichkeiten zu sein, und es wird eine großartige Gelegenheit sein, alle zusammenzubringen", freute sich der Musiker gegenüber The Sun. Außerdem wird das Spektakel auch live übertragen, um Millionen von Fans aus der ganzen Welt daran teilhaben zu lassen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de