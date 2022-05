Für Felix Neureuther (38) könnte es momentan nicht besser laufen! Seit 2013 gehen der ehemalige Profi-Skirennläufer und seine Partnerin Miriam (31) gemeinsam durchs Leben. Mit ihren gemeinsamen Kindern Matilda und Leo schweben die beiden Sportler im absoluten Familienglück. Ende April verkündete der gebürtige Münchener, dass die zwei ein weiteres Baby bekommen haben. Zum Muttertag widmete Felix der frischgebackenen Dreifach-Mama nun einige rührende Zeilen!

Via Instagram teilte Felix am Sonntag eine niedliche Liebeserklärung an seine Partnerin. "Das Lächeln und Glück einer Mama zu sehen, wenn sie ihr Kind das erste Mal auf dem Arm hält, ist etwas Unbeschreibliches. [...] Und danke, dass du die beste Mama für unsere Kinder bist", schwärmte der 38-Jährige unter seinem Post. Dabei teilte er ein total intimes Bild seiner Liebsten, auf dem sie vermutlich ihr jüngstes Töchterchen Lotta kurz nach der Geburt in den Armen hält.

Auch die Geburt des Neureuther-Sprösslings hat Felix stolz mit seiner Community im Netz geteilt. Dazu veröffentliche er ein süßes Foto, auf dem seine zwei ältesten Kids die Hand ihres neugeborenen Geschwisterchens halten. "2+1=3", schrieb der stolze Papa zu dem Schnappschuss.

Anzeige

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther und seine Frau Miriam im Mai 2021

Anzeige

Instagram / felix_neureuther Miriam Neureuther, Biathletin

Anzeige

Instagram / felix_neureuther Felix und Miriam Neureuther mit Tochter Matilda und ihrem Sohn, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de