Sie haben allen Grund zum Feiern! Am Wochenende konnte Robert Lewandowski (33) einen weiteren sportlichen Erfolg in seiner herausragenden Karriere verbuchen: Zusammen mit dem FC Bayern München durfte er zum zehnten Mal in Folge die Meisterschale in Empfang nehmen. Zum Gratulieren hatte der polnische Nationalspieler auch ganz besondere Unterstützung im Stadion dabei: Robert feierte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern.

Auf Instagram teilte der Sportler zwei süße Schnappschüsse, die ihn mit seiner Familie auf dem Rasen mitten zwischen Konfetti zeigen. Während seine Frau Anna Lewandowska (33) und er auf dem ersten Bild ihre beiden gemeinsamen Töchter Klara und Laura – die natürlich beide ein Bayern-Trikot mit der Rückennummern ihres Papas tragen – auf dem Arm halten, gibt Anna ihrem Schatz auf dem zweiten Foto einen dicken Kuss auf die Backe. Robert strahlt deshalb bestimmt nicht nur wegen des Titels bis über beide Ohren. "Immer an meiner Seite", schrieb er unter die süßen Aufnahmen.

Die beiden Sportler sind seit 2013 verheiratet und offensichtlich noch glücklich wie am ersten Tag. Im Netz nehmen die Turteltauben ihre Fans nämlich manchmal in ihren Alltag abseits des Trainings mit und teilen verliebte Schnappschüsse. "Du bist mein Leben und meine Motivation, du bist meine Unterstützung und meine Stärke", titelte der Stürmer zuletzt unter ein romantisches Knutschfoto.

Instagram / _rl9 Anna Lewandowska und Robert Lewandowski im Mai 2022

Instagram / annalewandowskahpba Robert Lewandowski und seine Frau Anna

Instagram / _rl9 Fußballer Robert Lewandowski und seine Ehefrau Anna Lewandowska am Valentinstag 2022

