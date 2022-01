Robert Lewandowski (33) genießt jeden Moment mit seinen Lieblingsmenschen. Im Alltag des Sportlers dreht sich bekanntlich alles um das Runde, das ins Eckige soll. Der Fußballer kickt nach wie vor für den FC Bayern München und überzeugte zuletzt mit Glanzleistungen. Auf seinem Social-Media-Profil fehlte von Trainings-Content zuletzt aber jede Spur – Robert widmet sich aktuell ganz seiner Familie. Auf neuen Fotos zeigt er, wie vernarrt er in seine Frau Anna Lewandowska (33) ist.

Auf Instagram teilte der gebürtige Pole jetzt ein Bild, das ihn und seine Partnerin in einer leidenschaftlichen Umarmung zeigt. Auf einem Balkon mit Ausblick auf eine traumhafte Winterlandschaft küssen sich Robert und Anna innig. "Mein Lieblingsplatz ist an deiner Seite", schrieb er dazu. Aber nicht nur die Zeit mit seiner Liebsten genießt der 33-Jährige gerade intensiv – auch seine Kids sind in dem Schneeurlaub mit von der Partie. Auf einem weiteren Foto sieht man Robert mit seiner jüngsten Tochter Laura in einem Sessel. Das Duo entspannt und lässt sich von den Sonnenstrahlen wärmen.

Ein paar Wohlfühlmomente für sich hat sich der Kicker in den spielfreien Monaten aber auch gegönnt. "Zeit, sich zu erholen", betitelte er ein Foto, das ihn in der Sauna zeigt. Ein besonderer Augenschmaus für die Fans: Robert hat sich lediglich ein Handtuch um die Hüfte gewickelt. Seinen nackten Oberkörper präsentiert er vor der Kamera.

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski und seine Frau Anna im Januar 2022

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Tochter Laura

Instagram / _rl9 Fußballer Robert Lewandowski

