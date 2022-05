Sie gewährt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben! Céline Dion (54) steht seit Jahrzehnten als erfolgreiche Sängerin in der Öffentlichkeit – ihre drei Kinder hält sie aber weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Das letzte Bild mit ihren Jungs teilte sie vor einem Jahr im Netz, zum Muttertag war es jetzt aber wieder so weit. Céline postete ein ganz privates Bild mit ihren drei Söhnen.

Auf dem Bild auf Instagram sieht man die Kanadierin ganz natürlich an einem Tisch zwischen René-Charles (21) und den Zwillingen Eddy (11) und Nelson (11) sitzen. Den Arm hat die Musikerin dabei vertraut um ihren Ältesten gelegt. Alle vier lächeln hinter einem kleinen Kuchen mit vier Kerzen entspannt in die Kamera. Unter dem Foto brachte Céline zum Ausdruck, wie dankbar sie sei, den heutigen Tag mit ihren Kindern verbringen zu können.

Der Vater der drei konnte bei dem besonderen Tag leider nicht mehr anwesend sein – René Angélil (✝73) erlag vor sechs Jahren seinem Krebsleiden. Im Leben seiner Familie spielt er aber nach wie vor eine riesige Rolle. Zu seinem Todestag in diesem Jahr hatte Céline ihm deshalb rührende Worte im Netz gewidmet: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. Ich denke mindestens hundertmal an dich, denn im Echo meiner Stimme höre ich deine Worte, als ob du da wärst."

Getty Images Céline Dion im September 2018 in Quebec

Instagram / celinedion Sängerin Céline Dion mit ihren drei Söhnen

Getty Images René Angélil und Céline Dion im Februar 2011 in Kalifornien

