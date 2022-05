Cathy Hummels (34) ist total dankbar für ihre Familie! Dass die Kampf der Realitystars-Moderatorin ein superenges Verhältnis zu ihren Eltern hat, dürfte eigentlich längst kein Geheimnis mehr sein: Regelmäßig verbringt die Mama des kleinen Ludwig Hummels (4) Zeit mit ihrer Mutter Marion Fischer und ihrem Papa Fredi. Nun wurde einmal mehr klar, was für eine wichtige Rolle die beiden im Leben der Influencerin spielen: Cathy teilte jetzt ein paar seltene Fotos mit ihnen!

In ihrer Instagram-Story postete die 34-Jährige anlässlich des Muttertags ein paar Schnappschüsse von ihren Eltern. Während die beiden auf einem Foto nebeneinander in einem Restaurant sitzen, hält Marion auf einem Weiteren ein Baby im Arm. Natürlich durfte auch eine gemeinsame Aufnahme von Cathy, ihrer Mama und ihrem Vater nicht fehlen, auf der die drei überglücklich in die Kamera lächeln. "Egal, was ich mache, die beiden unterstützen mich immer. Sie sind einfach immer da", schwärmte die Frau von Mats Hummels (33) unter dem Beitrag und fügte zusätzlich ein Herz-Emoji hinzu.

Zusätzlich richtete Cathy noch ein paar Worte an ihre Mutter – und ließ dabei durchblicken, wie viel sie ihr bedeutet. Sie sei total stolz darauf, dass Marion "drei Kinder und ein Studium nebenbei gewuppt hat" und mittlerweile sogar ihre eigene Steuerkanzlei habe. "Du bist eine Heldin", notierte die Brünette abschließend.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels' Eltern Fredi und Marion

Getty Images Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Instagram / cathyhummels Marion Fischer, Cathy Hummels' Mutter

