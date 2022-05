Rüdiger musste sich entscheiden! Der Spargel- und Maracujalandwirt hieß bei Bauer sucht Frau International zwei Damen auf seinem Hof in Südafrika willkommen: Christine und Martina. Doch die zweite Hälfte der Hofwoche möchte der eigentlich gelernte Maschinenbauer nur noch mit einer Frau verbringen und wählte Martina, die sich sichtlich darüber freute. Rüdigers Entscheidung bedeutet für Christine allerdings die weite Heimreise nach Österreich.

Christine reagiert in der aktuellen Folge auf ihren Rausschmiss zwar verständnisvoll, jedoch ist sie auch etwas traurig darüber, dass ihre Zeit in Südafrika schon vorbei ist. "Ich spüre schon eine Enttäuschung [...]. Ich habe ja jetzt einen Korb gekriegt, das muss man zuerst mal verkraften und dann geht das Leben weiter", begründet die Österreicherin Rüdigers Entscheidung und merkt noch an: "Bereuen tue ich gar nichts, weil ich es vorher gewusst habe. Ich weiß ja, wo ich bin, bei ’Bauer sucht Frau’ und nicht 'Bauer sucht Lebensgemeinschaft und Alters-WG'."

Christines Rauswurf war vermutlich vorhersehbar. Die Hitze in Südafrika machte der Österreicherin zu schaffen, weshalb sie einigen Aktivitäten nicht beiwohnen konnte. Dagegen wirkte es bei Martina und Rüdiger von Anfang an so, als ob sie einen guten Draht zueinander hätten. Das bestätigt der Bauer auch in der neuen Folge: "Mit der Martina spreche ich halt, als hätten wir uns in einem früheren Leben schon irgendwo getroffen."

