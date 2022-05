Sophie Turner (26) legte wieder mal einen eleganten Auftritt hin! Nachdem immer mehr Paparazzibilder aufgetaucht waren, vermuteten Fans bereits die zweite Schwangerschaft der Schauspielerin. Bei den Oscars im März war es dann endlich so weit: Die 26-Jährige machte ihre anderen Umstände offiziell und strahlt seither mehr denn je – so wie jetzt wieder: Sophie überraschte vor wenigen Tagen in einem ziemlich engen Kleid!

Die Paparazzibilder zeigten die Schwangere vergangene Woche auf den Straßen von New York. Nach einem Restaurant-Date mit ihrem Ehemann Joe Jonas (32) schlenderte die Schauspielerin strahlend durch die Metropole. Dabei zeigte Sophie wieder einmal, wie modebewusst sie ist: In einem figurbetonten, braunen Kleid setzte sie ihren Babybauch gekonnt in Szene! Zu ihrem Outfit kombinierte die Game of Thrones-Darstellerin eine passende Jacke und braune Sandalen.

Für die Schauspielerin ist es bereits die zweite Schwangerschaft. Töchterchen Willa kam im Juli 2020 zur Welt. Wann die Kleine zur großen Schwester wird, bleibt dennoch unbekannt. Allerdings hatte Sophie einem Interview mit der britischen Elle deutlich gemacht, wie glücklich sie derzeit ist: "Wir sind so aufgeregt, unsere Familie zu erweitern. Es ist der beste Segen aller Zeiten!"

Anzeige

Getty Images Sophie Turner auf der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

Anzeige

Backgrid/Action Press Joe Jonas und Sophie Turner in New York

Anzeige

Love Paris/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner mit Töchterchen Willa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de