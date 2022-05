Cedric Beidinger ist nach seiner Ex on the Beach-Teilnahme wieder glücklich! Der Big Brother-Gewinner kam kurz nach der Show im Jahr 2020 mit der zweitplatzierten Gina Beckmann zusammen. Noch während der Ausstrahlung des Formats #CoupleChallenge, an dem die beiden teilnahmen, verkündeten sie ihre Trennung. Nun nimmt der ehemalige Polizist am Format "Ex on the Beach" teil, auf der Suche nach der großen Liebe. Gegenüber Promiflash deutet Cedric nun an, dass er diese auch gefunden hat!

Da die neue Staffel erst in den Startlöchern steht, darf Cedric eigentlich noch nichts zu seinem Beziehungsstatus verraten. Allerdings gibt er im Promiflash-Interview im Rahmen von Eric Sindermanns (33) Song-Release-Party einen Hinweis darauf, dass er gerade glücklich verliebt ist: "Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es rosig aussieht. Wie und mit wem müsst ihr dann bei 'Ex on the Beach' schauen", teasert der Muskelmann an.

Doch wer könnte die Neue an Cedrics Seite sein? Vielleicht handelt es sich um eine seiner Verflossenen, die er bei "Ex on the Beach" wiedergetroffen hat. Noch ist unklar, auf welche Ex-Partnerin er dort treffen wird. Vielleicht strandet Gina auf der Insel – und sie haben ihrer Liebe noch eine zweite Chance gegeben? Er könnte aber auch auf die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin Denise Hersing (26) treffen, mit der er vor seiner Reality-TV-Karriere zusammen war.

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "Big Brother"-Gewinner

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger, Reality-TV-Stars

Bachelor in Paradise, RTL Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Meint ihr, Cedric hat bei "Ex on the Beach" eine neue Partnerin an seiner Seite gefunden?



