Da liegt ordentlich Liebe in der Luft! In der diesjährigen Ausgabe von Bauer sucht Frau International dufte sich TV-Bauer Justin fünf potenzielle Frauen aussuchen – doch an einer fand er direkt ganz besonders Gefallen. Steffi hat es dem Landwirt mächtig angetan und zwischen ihnen fiel prompt der erste Kuss. Der nächste Schritt ließ zwischen den beiden nicht auf sich warten und sie verbrachten die Nacht miteinander. Nun sind Justin und Steffi offiziell zusammen!

In der sechsten Folge teilten Justin und Steffi den Eltern von dem TV-Bauern die gute Neuigkeit persönlich mit. "Das macht uns sehr happy, dass ihr beide jetzt zusammen seid", erklärte Justins Papa Claude. Die beiden Turteltauben konnten unterdessen einfach nicht die Augen voneinander lassen – die beiden schweben wohl auf Wolke sieben. Die Eltern des Farmers freuten sich für ihren Sohn und seine Freundin. "Ist schon ein bisschen berührend, dieser Moment", gestand der Papa des Bauern und kämpfte dabei mit den Tränen.

Zwischen Justin und Steffi sprühen bereits seit Tag eins die Funken. Geht bei den beiden jetzt alles ganz schnell? Denn allem Anschein nach plant das frischgebackene Paar zusammenzuziehen. Den Segen von Justins Eltern haben der Bauer und die Arztassistentin dafür auf jeden Fall: "Wir hoffen nur das Beste für euch", erklärten Claude und seine Gattin.

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

RTL Justin, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat aus dem Elsass

RTL / Benno Kraehahn Moderatorin Inka Bause

