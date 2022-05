Will Mrs.Marlisa ihr Aussehen etwa komplett verändern? Die Influencerin hat sich im vergangenen Jahr bereits einer Beauty-Operation unterzogen und sich die Wangen verschönern lassen. Doch damit nicht genug: Jetzt stand bei der #CoupleChallenge-Teilnehmerin schon der nächste Eingriff an. Marlisa ließ sich die Oberlider straffen. Verfällt sie jetzt etwa in einen regelrechten Schönheitswahn und lässt alle vermeintlichen Makel entfernen? Gegenüber Promiflash betonte die TV-Bekanntheit: Sie hat keine Angst vor einer Art Beauty-Sucht.

"Angst vor einem Beauty-Wahn habe ich nicht, weil ich mich schon so liebe, wie ich bin", verriet sie Promiflash am Rande von Eric Sindermanns (33) Party zum Release seines Songs "Wollte immer Promi" sein. Bei der Lidstraffung handle es sich nur um einen kleinen Eingriff, der ihr zu einem frischeren Aussehen verhelfen solle. "Meine Mama hat sehr starke Hängelider, ich bin damit auch nicht zufrieden. Ich möchte gerne wachere, offenere Augen haben. Im Alter würde das immer schlimmer werden", erzählte die Ex-Freundin von Fabio De Pasquale. Auch für ihren Job als Model sei das von Vorteil – denn so habe sie beim Schminken weniger Probleme.

Und wie geht es Mrs.Marlisa nach dem Eingriff? Kurz nach der Operation schien sie noch ziemlich mitgenommen zu sein. "Ich kann leider meine Augen noch nicht so richtig öffnen. Ich bin jetzt seit zwei Stunden wieder zu Hause, habe jetzt einen Kühlakku drauf", berichtete sie via Instagram. Das Ergebnis sei zwar noch nicht richtig zu erkennen – Schmerzen habe der Temptation Island-Star allerdings nicht.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Frau Dr. Buschmann

Instagram / mrs.marlisa Marlisa, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa nach ihrer Lidstraffung

