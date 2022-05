Tom Felton (34) lagen die Frauen nicht zu Füßen! Der Schauspieler erreichte durch seine Rolle als Draco Malfoy in der Harry Potter-Reihe Weltruhm. Noch heute wird der Brite in der Öffentlichkeit mit der Figur des Harry-Potter-Rivalen in Verbindung gebracht. Man könnte annehmen, dass die Rolle es ihm sehr erleichtert haben könnte, eine Frau kennenzulernen, aber nichts da! Tom sagt: Draco Malfoy habe damals seinem Liebesleben nicht gutgetan!

"Ich lief mit gefärbten Haaren herum und spielte einen bösen Zauberer. Das war nicht cool. Damit habe ich mir bei den Mädchen keinen Gefallen getan", stellte Tom im Interview mit The Guardian klar. Denn trotz seiner zunehmenden Berühmtheit sei die Beliebtheit des 34-Jährigen unter seinen Mitschülern nicht gestiegen – ganz im Gegenteil. Während Daniel Radcliffe (32), Rupert Grint (33) und Emma Watson (32) aufgrund des Arbeitspensums nicht mehr den normalen Schulunterricht besuchen konnten, ging Tom parallel zu den Dreharbeiten zu den ersten Filmen noch ganz normal zur Schule.

Das Leben eines Kinderstars führte Tom daher erst viel später als seine Schauspielkollegen. Auch habe er zu Beginn der Dreharbeiten des ersten "Harry Potter"-Films keinen Schimmer gehabt, was ihn erwarten würde. "Ich glaube, ich habe die Rolle bekommen, weil ich so entspannt war und keine Ahnung hatte, wovon die Leute reden. Ich glaube, Chris Columbus (63), der Regisseur, erkannte dieses leichte Desinteresse und die Arroganz in mir, von der er dachte, dass es für Malfoy funktionieren könnte", meinte Tom.

Anzeige

Getty Images Tom Felton in New York City, 2011

Anzeige

UPPA/face to face / ActionPress Emma Watson und Tom Felton im Jahr 2003

Anzeige

Instagram / t22felton Daniel Radcliffe, Emma Watson, Josh Herdman und Tom Felton am "Harry Potter"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de