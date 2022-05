Sein Tod erschütterte die Fans. Vor neun Jahren verstarb Cory Monteith (✝31) ganz plötzlich: Der Glee-Star, der in der beliebten Serie die Rolle des Finn Hudson spielte, wurde nur 31 Jahre alt. Bei seinen Fans und Schauspielkollegen gilt er als unvergessen. Gerade heute wird der Tag jedoch noch einmal besonders hart für diese werden: Cory hätte heute seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Mit nur 31 Jahren wurde der Schauspieler am 13. Juli 2013 leblos in einem Hotelzimmer gefunden – er erlag einer Überdosis. Gerade seine "Glee"-Kollegin Lea Michele (35) denkt noch immer an Cory und erinnert regelmäßig im Netz an ihn. Bis zu seinem Tod waren die beiden ein Paar gewesen. Sie hat sich zu seinen Ehren insgesamt drei Tattoos stechen lassen, wie etwa den Satz "If you say so", was seine letzten Worte an Lea waren.

Vor allem Corys Todestag ist für "Glee"-Fans jedoch doppelt emotional: Sieben Jahre später, am 13. Juli 2020, wurde auch Naya Rivera (✝33), die in der Serie Santana Lopez spielte, leblos aufgefunden. Sie ertrank im Lake Piru. In einem offenen Brief auf Instagram fand Corys Mutter damals Worte für den schweren Verlust: "Ihr seid Freunde, die jetzt für immer vereint sind."

