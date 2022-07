Zum neunten Todestag: Lea Michele gedenkt Cory Monteiths (†)

Der Tod von Cory Monteith (✝31) bleibt unvergessen. Der Kanadier war 2009 durch seine Rolle des Finn Hudson in der Serie Glee bekannt geworden. Noch während der Dreharbeiten kam es 2013 dann zum großen Schock – denn der Schauspieler starb mit nur 31 Jahren. Am 13. Juli jährte sich der schwere Verlust bereits zum neunten Mal. Auch seine damalige Freundin Lea Michele (35) gedachte Corys an diesem Tag.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Musikerin am Mittwoch ein altes Foto mit dem Verstorbenen. Der Schnappschuss wurde während der gemeinsamen Zeit bei "Glee" aufgenommen – glücklich strahlen sich die beiden darauf an. Das rührende Throwback-Bild versah Lea lediglich mit einem roten Herz-Emoji.

Lea und Cory hatten sich zwar bereits 2008 kennengelernt – erst gut drei Jahre später wurden die beiden aber ein Paar. Seit dem Tod ihres Liebsten durch eine Überdosis widmete die Brünette ihm Jahr für Jahr emotionale Zeilen an seinem Todestag.

Getty Images Cory Monteith bei einem "Glee"-Screening

Getty Images Lea Michele im September 2019

Getty Images Lea Michele und Cory Monteith im Januar 2013

