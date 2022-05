Eva Mendes (48) zieht eine Rückkehr zur Schauspielerei in Erwägung. Eine Zeit lang war die Schauspielerin aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Sie war unter anderem in "2 Fast 2 Furious", "Irgendwann in Mexico" und "Hitch – Der Date Doktor" an der Seite von Will Smith (53) zu sehen. Doch seit einigen Jahren dreht Eva keine Filme mehr. Inzwischen hat sie mit ihrem Partner Ryan Gosling (41) zwei Töchter, denen sie ihre Zeit widmet. Jetzt verriet Eva: Sie würde unter bestimmten Bedingungen in die Schauspielbranche zurückkehren...

Im Gespräch mit Whoopi Goldberg (66) im Talkformat The View erzählte Eva, dass ihre Liste von Filmen, in denen sie mitspielen würde, kurz sei. "Ich will nichts mit Gewalt machen, ich will nichts mit Sexualität machen. Es muss schön und sauber sein", stellte die 48-Jährige klar. "Wie bei Disney", warf Whoopi ein – und offenbar war die Zweifach-Mutter nicht davon abgeneigt, in einem Disney-Film mitzuspielen.

Ihre Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee würde es sicherlich sehr freuen, wenn ihre Mama in einem Disney-Streifen zu sehen wäre. Nur selten gibt der Filmstar Einblicke in sein Privatleben mit Ryan und den Kindern. Doch Eva verriet einmal, dass die Mädels ihre Mama zu Hause liebend gerne als Leinwand benutzten. "Meine Kinder haben mir das angetan. Schon wieder. Von Kopf bis Fuß", spaßte die US-Amerikanerin auf Instagram, nachdem ihre Kids sie mal wieder bemalt hatten.

Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Eva Mendes im Mai 2019

Eva Mendes, 2020

