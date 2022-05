Es wird langsam, aber sicher ernst! Die diesjährige Staffel von Germany's next Topmodel biegt auf die Zielgerade in Richtung Halbfinale. Nur noch sieben Kandidatinnen kämpfen um den Sieg – doch für eine von ihnen wird Heidi Klum (48) heute Abend kein Foto haben. Während es für die Juroren immer schwieriger wird, Schwächen auszumachen, steigt beim Publikum die Spannung: Diese Kandidatin schätzen die Promiflash-Leser heute am schwächsten ein.

Gar keine Sorgen muss sich heute Abend Lou-Anne (18) machen – zumindest wenn es nach den Promiflash-Lesern geht: Von insgesamt 1.477 Usern [Stand 12. Mai, 15:15 Uhr] finden nur 3,2 Prozent, dass sie die Show verlassen sollte. Anders sieht es bei Best-Ager-Model Lieselotte aus: Mit 705 Stimmen, also 47,7 Prozent, schätzt fast die Hälfte der Voter sie als die schwächste Kandidatin ein.

Zittern müssen laut Umfrage-Ergebnis auch Anita (21) und Luca (20): Mit 23,5 beziehungsweise 8,9 Prozent landen die Hotelfachfrau und die Studentin im Exit-Ranking hinter Lieselotte. Für wen sich Heidi entscheidet, werden die Fans heute Abend erfahren.

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

ProSieben / Sven Doornkaat Lieselotte Reznicek bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum im März 2022 in West Hollywood

