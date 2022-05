Die Zeit rennt für die beiden! Jessica (32) und Johannes Haller (34) sind nun seit über einem Jahr Eltern der kleinen Hailey-Su (1). Zu deren erstem Geburtstag veranstalteten sie eine rauschende Feier mit ganz viel bunter Deko. Doch der ehemalige Bachelorette-Kandidat wurde bei der Fete auch ein wenig wehmütig. "Ich hatte noch in keiner Lebensphase bisher das Verlangen, die Zeit anhalten zu wollen, aber seit du in unserem Leben bist, vergeht mir die Zeit einfach zu schnell", teilte Johannes seinen Fans auf Instagram mit. Kein Wunder – bei all dem, was in ihrem ersten Jahr mit Hailey-Su alles passiert ist!

