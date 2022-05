Diese Geburtstagsparty kann sich sehen lassen! Johannes (34) und Jessica Haller (32) hatten gestern ein besonderes Ereignis zu feiern: Ihre Tochter Hailey-Su (1) wurde schon ein Jahr alt. Zu diesem Anlass widmete die ehemalige Bachelorette ihrer Prinzessin emotionale Worte im Netz und drückte aus, wie stolz und dankbar sie für ihre Geburt ist. Doch damit nicht genug: Die Hallers feierten eine schicke Party für ihre Kleine!

Auf Instagram zeigte das Paar ihrer Community Eindrücke von dem Fest für ihre Tochter. Der Esstisch in ihrem Haus auf Ibiza war mit zahlreichen rosa Blumen dekoriert und auch eine riesige Luftballongirlande in ähnlichem Farbton schmückte den Raum. Außerdem gab es für Hailey-Su noch einen großen Teddy, eine Eins aus Luftballons und eine Torte mit ihrem Namen darauf. Zusammen mit einigen Freunden zelebrierten die beiden in dieser Umgebung den Ehrentag. "Es hat sich angefühlt, als hätte ich Geburtstag", ließ Jessica die Feier am nächsten Tag Revue passieren.

Und auch für ihren Mann Johannes war die Party offenbar mehr als gelungen. "Wir hatten wirklich ein so schönes Fest!", schrieb er unter Bilder der Veranstaltung. Auch wenn für Hailey-Su der Tag wohl wie jeder andere gewesen ist, bedeute er ihm viel. "Ich hatte noch in keiner Lebensphase bisher das Verlangen, die Zeit anhalten zu wollen, aber seit du in unserem Leben bist, vergeht mir die Zeit einfach zu schnell", stellte die TV-Bekanntheit emotional fest.

