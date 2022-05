Selma Blair (49) gewährt Einblicke in ihre dunkle Vergangenheit. Die Schauspielerin geht ziemlich offen mit ihrem Privatleben um. Sie macht vor Jahren ihre schwere MS-Erkrankung publik und gibt ihren Fans seither stets neue Gesundheitsupdates. Aber auch aus ihrer früheren Alkoholsucht macht die "Eiskalte Engel"-Darstellerin kein Geheimnis. Und diese begann ziemlich früh: Selma war im Alter von sieben Jahren das erste Mal betrunken!

In einem ersten Auszug ihres Buches "Mean Baby" schildert sie den Abend, an dem sie erstmals getrunken hatte. "Ich war sehr betrunken. Irgendwann hat man mich in das Bett meiner Schwester Katie gelegt. Am Morgen wusste ich nicht mehr, wie ich dahin gekommen bin", heißt es in Selmas Werk. Aber warum fing sie in so einem jungen Alter an zu trinken?

"Ich habe sehr jung damit angefangen, als Trost, als Bewältigungsmechanismus" erklärte die 49-Jährige daraufhin. Für Selma sei Alkohol eine Erleichterung in schweren Situationen gewesen. "Ich weiß nicht, ob ich meine Kindheit ohne Alkohol überstanden hätte", führte sie aus. Seit 2016 ist sie nun aber trocken.

Anzeige

Getty Images Selma Blair, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Selma Blair, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / selmablair Selma Blair beim Friseur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de