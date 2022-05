Oliver Pocher (44) gibt wieder seine Einschätzung ab. Der Comedian ist dafür bekannt, sich gerne mal öffentlich über den einen oder anderen Influencer auszulassen. Yeliz Koc (28) gerät dabei häufiger unter Ollis Räder. Besonders das öffentliche Trennungstheater von ihr und Jimi Blue Ochsenknecht (30) ist ihm übel aufgestoßen. Nun hat Olli einen neuen Anlass, um über Yeliz herzuziehen: Warum hat sie für den Playboy blankgezogen?

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" sprechen Amira (29) und Olli jetzt über das Playboy-Shooting der ehemaligen Bachelor-Kandidatin. Der Blondschopf stellt infrage, ob ihr das Shooting überhaupt groß was bringt. "Die Zeiten, in denen der Playboy sechsstellig gezahlt hat, sind ja auch lange vorbei", erklärt er. Oliver schätzt, "wenn du irgendwie für einen Flug nach Mallorca und vielleicht 10.000 Euro meinst, dich da irgendwie so zu zeigen, um einmal ästhetische Fotos zu machen – bitte." Aber der Entertainer glaubt, dass es auch jede Menge Berichte über sie geben würde, wenn sie sich im Stringtanga auf Instagram zeigt.

Außerdem glaubt der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer, dass die TV-Persönlichkeit über ihre türkischen Wurzeln versucht, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dabei ist Olli der Meinung, dass Yeliz' Cover vor ihrem kulturellen Hintergrund gar kein Thema mehr ist. "Nach Sila Sahin (36) kommt sie schon zehn Jahre zu spät", begründet er. Tatsächlich hat Yeliz ihrem türkischen Vater das Shooting zunächst verheimlicht. Dieser habe jedoch gar kein Problem mit den freizügigen Bildern seiner Tochter.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

