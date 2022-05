Zwischen ihnen scheint es ernst zu sein! In den vergangenen Wochen gab es immer wieder süße Spekulationen um Cedric Beidinger und Hanna Annika (24). Die beiden ließen die Gerüchteküche immer wieder ordentlich brodeln. Angeblich verbrachten sie sogar einen Urlaub zusammen. Bislang bestätigten die beiden aber noch nichts in Richtung einer Beziehung. Nun wurden Cedric und Annika zusammen bei einem Baseballspiel gesichtet!

Promiflash liegen Fotos vor, auf denen die zwei eindeutig wie ein verliebtes Pärchen aussehen. Cedric und Hanna besuchten zusammen ein Baseballspiel und hielten sogar Händchen. Laut dem Promiflash-Leser waren sie auf der Tribüne mächtig am Turteln. Die Blondine legte angeblich immer wieder ihren Kopf auf Cedrics Schulter. In der Halbzeit standen sie am Getränkestand an – dort sollen die Influencer sogar geknutscht haben.

Im März hatten Cedric und Hanna sogar ein Event zusammen besucht. Angeblich aber nur als gute Bekannte. "Wir haben uns hier verabredet vor Ort – als Freunde", betonte der einstige #CoupleChallenge-Teilnehmer gegenüber Promiflash. Vor einigen Tagen plaudert er jedoch aus, dass es an seiner Seite eine neue Frau gäbe. Ob es sich dabei um Hanna handelt, soll dann bei Ex on the Beach enthüllt werden.

Anzeige

Promiflash Cedric Beidinger und Hanna Annika im Mai 2022

Anzeige

Event "Doing the lit Social-Media-Shit" Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Anzeige

ActionPress/ Bieber, Tamara Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr.Sindsen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de