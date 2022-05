Hanna Annika (24) hat die toxische Beziehung abgehakt! Die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin kam lange Zeit nicht über ihren Ex Till Adam (33) hinweg. Der Grund: Bei Ex on the Beach waren sich die zwei wiederbegegnet und starteten sogar einen zweiten Versuch miteinander. Nach der endgültigen Trennung betonte die Lehramtsstudentin immer wieder, dass sie noch nicht bereit ist, sich wieder einem Mann zu öffnen. Das hat sich jetzt offenbar geändert. Hanna verriet Promiflash: Sie ist drauf und dran, einen neuen Partner an ihrer Seite vorzustellen.

"Es gibt jemanden, den ich sehr toll finde. Er ist sehr liebevoll, fürsorglich, sehr, sehr sportlich und vor allem immer ehrlich und sehr loyal", schwärmte die 24-Jährige am Rande von Eric Sindermanns aka Dr.Sindsens Songveröffentlichung im Berliner Hofbräuhaus gegenüber Promiflash. Aus der Vergangenheit habe die Norddeutsche gelernt, weshalb sie an ihren zukünftigen Partner einige wichtige Ansprüche stellt. "Dieses Treue und einfach über alles reden können, ohne Geheimnisse zu haben. Mir ist es wichtig, dass ich ehrlich sein kann, ohne Stress zu bekommen", stellte sie klar.

Um wen es sich bei ihrem Datepartner handelt, wollte Hanna noch für sich behalten. Ob das vielleicht daran liegt, dass er aktuell noch in einer Show zu sehen ist? Cedric Beidinger, der Teil der neuen "Ex on the Beach"-Staffel ist, wurde zuletzt immer wieder sehr vertraut mit der TV-Bekanntheit gesichtet. Auch er verriet im Promiflash-Interview hinsichtlich seines Beziehungsstatus: "Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es rosig aussieht."

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Event "Doing the lit Social-Media-Shit" Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

ActionPress/ Bieber, Tamara Hanna Annika und Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr.Sindsen

