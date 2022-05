Endlich bekommen die Fans Leni Klum (18) wieder zu Gesicht! Die Tochter von Heidi Klum (48) war bereits in der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel dabei. Im März hatte die Laufstegschönheit bereits verraten, dass sie auch in der aktuellen Season wieder mit von der Partie sein wird. Damals wollte sie aber noch nicht verraten, welche Rolle sie einnimmt. Jetzt wurde aber bekannt: Leni ist als Gastjurorin im Halbfinale dabei!

In einem ersten Trailer bekamen die Zuschauer nun einen kleinen Vorgeschmack darauf, welchen Herausforderungen sich die Models in der kommenden Woche stellen müssen. Vor dem Fotoshooting verriet Heidi den Girls, dass sie in der Folge von Leni höchstpersönlich unterstützt wird. "Meine Tochter wird diese Woche meine Gastjurorin sein", schwärmte die 48-Jährige. Doch auch sonst dürfte das Halbfinale ziemlich spannend werden: Dieses Mal müssen die Kandidatinnen nämlich in der Höhe für die Kamera posieren!

Da bereits am 26. Mai das große Finale ansteht, sind die verbliebenen Teilnehmerinnen natürlich total aufgeregt. "Ich will das unbedingt", stellte Noëlla Mbomba unter Tränen nach dem Höhenshooting klar. Und auch Lieselotte Reznicek scheint ziemlich angespannt zu sein: "Ich bin mir bewusst, dass das die letzte Chance für mich ist."

Getty Images Heidi Klum im April 2022 in Kalifornien

Getty Images Leni Klum mit ihrer Mutter Heidi im Juli 2021 auf Capri

Getty Images Leni Klum, Model

