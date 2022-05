Wie steht es aktuell eigentlich um Andrej Mangolds (35) Liebesleben? Im Jahr 2019 suchte der hübsche Basketballspieler als Der Bachelor im TV die Frau fürs Leben. Tatsächlich verliebte er sich in der Kuppelshow in die schöne Jennifer Lange (28) – die am Ende auch seine letzte Rose gewann. Die beiden Turteltauben waren für viele Monate überglücklich, doch nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars zerbrach ihre Beziehung 2020 schließlich. Seitdem zeigte der Influencer sich mit keiner neuen Partnerin mehr in der Öffentlichkeit. Ist Andrej also derzeit Single?

Promiflash traf den einstigen Rosenkavalier beim AEDT-Frühjahrsempfang in Berlin und hat mal nachgefragt, ob er aktuell jemanden datet. "Dazu werde ich nichts sagen", betonte er zunächst. Doch dann verriet er immerhin: "Aber zum Thema Kennenlernen: Ich bin Single." Abschließend ergänzte Andrej: "Man lernt immer irgendwen kennen, aber ich bin jetzt gerade nicht irgendwo, dass man sagt, ich verkünde demnächst etwas."

Ist es für Andrej als Ex-Bachelor und Reality-TV-Bekanntheit eigentlich schwieriger, jemand zu daten? "Das Daten an sich ist natürlich eingeschränkt, weil ich jetzt nicht mit einer attraktiven Frau einfach durch eine Stadt laufen kann und mich ins Restaurant setzen kann", schilderte Andrej im Interview. Wieso genau? Wegen der neugierigen Fans! "Wir wissen, da ist das Handy da, es wird ein Foto gemacht… Kann ja meine attraktive Cousine sein, aber dann wird direkt ein Fass aufgemacht." Deswegen müsse er sich an dieser Front etwas diskreter verhalten als normale Menschen.

Instagram / dregold Andrej Mangold auf Mallorca

AEDT / ActionPress Andrej Mangold beim AEDT-Frühlingsfest

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

