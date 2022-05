Er ist wieder zurück! Jan Leyk (37) machte in den vergangenen Wochen vor allem durch seinen aufbrausenden Charakter bei Kampf der Realitystars auf sich aufmerksam. In der letzten Folge brachte er sogar zwei der Teilnehmerinnen durch seine harten Worte zum Weinen. Kurz darauf musste der Schauspieler die Show jedoch verlassen. Doch dafür steht für Jan jetzt eine andere Rückkehr an: Er wird dieses Jahr wieder als DJ im Megapark auflegen.

Die Saison im Megapark auf Mallorca hat begonnen. Und wie Bild berichtete, wird ein deutscher Promi mit dabei sein: Jan Leyk. Ab sofort hat der "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer ein festes Engagement als DJ in der Mallorca-Hochburg. Bereits vor einigen Jahren legte er auf der Lieblingsinsel der Deutschen auf. Jetzt will der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller wieder jedes Wochenende die feierwütigen Leute an den Decks zum Feiern und Ausrasten bringen.

"Ausgerastet" ist Jan selber bereits das ein oder andere Mal: In den sozialen Netzwerken schießt der Laiendarsteller gerne mal gegen den ein oder anderen Influencer. So warf er der damals schwangeren Angelina Pannek (30) vor, dass sie ihr ungeborenes Kind bereits vor der Geburt für Social-Media-Fame vermarkten würde – und beleidigte die werdende Mutter unter anderem mit den Worten "charakterloser Schmutz".

action press Jan Leyk, Schauspieler

Instagram / leykenda Jan Leyk, April 2022

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020

