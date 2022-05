Marc-Robin und Laura kamen sich gefährlich nah. Der Schweißer und seine Freundin Michelle testen derzeit bei Temptation Island ihre Treue. Doch vor allem Marc-Robin versteht sich mit einer der heißen Verführerinnen blendend. Die Fitnesstrainerin Laura scheint es ihm wirklich angetan zu haben. In der sechsten Folge bekam der Karlsruher sogar einen Lapdance von ihr. Marc-Robins Freundin hat starke Konkurrenz bekommen.

Im Promiflash-Interview verrät Michelle jedoch, dass sie sich keine Sorgen gemacht hat, als sie die Bilder ihres Partners zu sehen bekam. "Natürlich ist es nicht angenehm, seinen Partner mit einer anderen Frau zu sehen, erst recht nicht, wenn sie ziemlich vertraut wirken. Aber ich habe ihm wirklich blind vertraut, deswegen habe ich es nicht als so schlimm betrachtet", erinnert sie sich an den Moment des Lagerfeuers zurück. Immerhin hätte Marc-Robin Laura auch zurückgewiesen und Michelle vor die Verführerin gestellt, daher sei sie sehr erleichtert gewesen, verrät die Bauzeichnerin weiter. Erstaunt war sie trotzdem: "Mich hat es extrem überrascht, dass er sich eher einer Frau 'anvertraut' anstatt den Jungs. Aber ich bin der Hoffnung, dass er weiß, was er macht."

Ob ihre Hoffnung enttäuscht wird? Immerhin forderte Marc-Robin Laura zum Tanzen auf und bekam prompt einen Lapdance von der Blondine. Doch das war tatsächlich gar nicht seine Absicht. "Ich wollte, dass sie normal mit mir tanzt. Mit einem Lapdance habe ich nicht gerechnet", stellt der 26-Jährige klar, fügt jedoch hinzu: "Dagegen hatte ich dann aber auch nichts." Marc-Robin hatte Lauras Tanzeinlage sichtlich genossen. "Im Endeffekt bleibt Lapdance aber Lapdance. Entweder feiert man es oder eben nicht. Ich feier es", erklärt er abschließend.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Laura, Verführerin bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Michelle, Kandidatin bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Marc-Robin, "Temptation Island"-Star

