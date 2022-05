Mrs.Marlisa weiß genau, was sie will! Im Januar trennten sich die Temptation Island-Kandidatin und Fabio De Pasquale nach zwei gemeinsamen Jahren. Mit dem Fitnesstrainer hat die Reality-TV-Bekanntheit ein offenes Beziehungsmodell gelebt – darauf hat Marlisa in Zukunft keine Lust mehr. "Ich bin jetzt auch so in einem Alter, wo ich sage, ich will jetzt den Mann meines Lebens wirklich finden und da kann ich mir eine offene Beziehung nicht wirklich vorstellen", plauderte die Influencerin gegenüber Promiflash aus. Ob Ex-Are You The One?-Teilnehmer Dustin Hoche ihr Mr. Right sein könnte? Immerhin zeigten sich die beiden schon zweimal turtelnd auf dem roten Teppich. Promiflash hat nachgehakt!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de