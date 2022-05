Britney Spears (40) machte gestern eine furchtbare Nachricht aus ihrem Privatleben publik: Eigentlich hatten die US-amerikanische Musikerin und ihr Verlobter Sam Asghari (28) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet – doch die "Piece of Me"-Interpretin hat jetzt in einem frühen Schwangerschaftsstadium eine Fehlgeburt erlitten und das Baby verloren. Nach der Bekanntgabe dieses tragischen Verlusts stehen zahlreiche Promi-Freunde Britney und Sam bei.

In der Kommentarspalte von Britneys Instagram-Post meldeten sich jetzt zahlreiche Stars zu Wort, um Britney und Sam Trost zu spenden. Unter anderem hinterließ Paris Hilton (41) dem Paar eine Nachricht. "Mein Beileid für deinen Verlust, Schwester. Ich bin immer für dich da. Ich sende dir so viel Liebe", schrieb die Hotelerbin auf der Social-Media-Plattform. Die Modebloggerin Chiara Ferragni (35) drückte ebenfalls ihre Anteilnahme aus: "Ich schick dir all meine Liebe." Zudem meldeten sich auch die "A Thousand Miles"-Sängerin Christina Perri (35) und die Influencerin Chloe Morello bei Britney.

Aber nicht nur etliche Stars stehen Britney und Sam bei – auch zahlreiche Fans sprachen ihr Beileid aus. "Wir stehen immer an deiner Seite, Britney", "Es tut mir so, so leid, Britney. Ich weiß, wie sehr du dir ein weiteres Baby gewünscht hast" oder auch "Meine Gedanken sind bei euch", schrieben beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

