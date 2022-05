Nimmt Joey Heindle (29) Marc Terenzi (43) seinen Rausschmiss übel? Bereits in der zweiten Folge der neuen Show Club der guten Laune musste der einstige DSDS-Kandidat schon wieder seine Sachen packen. Zwar war sein Ausscheiden eine Gruppenentscheidung – aber am Ende hatte Marc ihm den kritischen Schubs verpasst. Noch dazu war der Musiker derjenige, der ihn überhaupt erst als Exit-Kandidat nominiert hatte. Es wäre also verständlich, wenn Joey sauer auf Marc wäre! Aber das ist er nicht...

Im Sat.1-Interview sprach der ehemalige Dschungelkönig jetzt offen über seinen Rauswurf durch Marc: "Natürlich wird in so einem Format auch viel mit Taktik gearbeitet, so natürlich auch bei Marc. Er hat mich im Endeffekt durch seine Nominierung eliminiert. Aber ich verstehe das – so hätte ich vielleicht auch irgendwann mal gehandelt", betonte Joey. "Marc ist sehr ehrgeizig und will unbedingt immer gewinnen, was ich auch verstehe." Dennoch lenkte er lachend ein: "Eigentlich hatte ich ja eine sehr gute Verbindung zu ihm, aber er ist natürlich auch ein Schlingel und denkt an sein Überleben..."

Wie ging es Joey denn direkt nach seinem Exit? War er sehr enttäuscht? "So schnell kann es gehen: Kaum bin ich eingezogen, bin ich auch schon wieder draußen. Aber aus gutem Grund: Ich bin einfach eine zu krasse Konkurrenz für alle", witzelte der einstige Promi Big Brother-Kandidat. "Eigentlich hatte ich mir noch viel vorgenommen und wollte das Haus rocken – aber sei es drum, alles gut. Ich bin trotzdem verdammt stolz auf mich!", stellte er abschließend klar.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Julian Essink Marc Terenzi beim "Club der guten Laune"

SAT.1 / Julian Essink Joey Heindle, ehemaliger Kandidat von "Club der guten Laune"

SAT.1 / Julian Essink Ex-"Club der guten Laune"-Teilnehmer, Joey Heindle

