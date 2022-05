Als Siegerin von GNTM würde sich Lieselotte Reznicek für andere einsetzen! Auch wenn viele nicht daran geglaubt hatten, konnte sie in der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel häufig abliefern. Dabei drückte Heidi Klum (48) zwar schon das ein oder andere Mal ein Auge zu, aber die 66-Jährige stellte zwischen all den jungen Mädels ihr Zeug zum Modelsein unter Beweis und steht nun im Halbfinale. Jetzt verriet sie, was sie nach einem Sieg im Finale mit der Siegprämie anstellen würde!

Bei der Entscheidung in der letzten Woche erzählte Lieselotte Model-Mama Heidi, was sie im Falle eines Sieges mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro machen würde: "Ich habe schon überlegt: Wo lasse ich denn das Geld? Aber die Charité kriegt was! Da müssen vernünftige Toiletten hin in der Wirbelsäulenabteilung." Ihre Verbundenheit zu dem Berliner Universitätsklinikum kommt jedoch nicht von irgendwoher. Denn genau dort hatte sie vor einigen Jahren aufgrund eines tragischen Unfalls und den damit einhergehenden Verletzungen viel Zeit verbracht.

Bei Lieselotte kullerten während der Entscheidung am vergangenen Donnerstag ein paar Tränen, da sie traurig über das Ausscheiden ihrer Konkurrentin Vivien Sterk (22) war. Heidi versuchte die Berlinerin etwas aufzumuntern und schlug eine weitere Idee für den Einsatz des Preisgeldes vor: "Oder vielleicht machst du Birkencreme". Das zauberte Liselotte ihr Lächeln zurück ins Gesicht und sie entgegnete lachend: "Ja, genau – ein richtiges Investment."

Anzeige

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Anzeige

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2022 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de