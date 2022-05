Konnte Steffen Henssler (49) geschlagen werden? Der Gastronom trat bei Grill den Henssler mal wieder gegen prominente Hobbyköche an – dieses Mal stellten Bruce Darnell (64), Lukas Podolski (36) und Pierre M. Krause (45) ihr kulinarisches Können unter Beweis. Aber reichte ihr Einsatz aus, um den Starkoch in der vorerst letzten Folge abzuhängen? Leider nein – Steffen konnte die Sendung am Ende für sich entscheiden!

Bis zuletzt blieb es spannend. Zuerst herrschte Gleichstand, bis die Promis sich durch Bruce einen kleinen Vorsprung sichern konnten. Mit Lukas' Kaiserschmarrn-Performance kippte das Ganze dann aber doch: Die Runde konnte Steffen nämlich klar für sich entscheiden – und setzte sich letztendlich mit 100 zu 95 Punkten gegen seine Promi-Kontrahenten durch.

Beim Muttertags-Special musste Steffen sich hingegen geschlagen geben. Chryssanthi Kavazi (33) und ihre Mutter Theodora, Kim Tränka und seine Mutter Anja sowie Jimi Blue (30) und Natascha Ochsenknecht (57) waren angetreten und hatten es am Ende geschafft, den Koch mit nur einem Punkt Vorsprung zu besiegen.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Die "Grill den Henssler"-Stars

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Lukas Podolski bei "Grill den Henssler"

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Jimi Blue Ochsenknecht, Chryssanthi Kavazi und Kim Tränka bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de