Musste sich Steffen Henssler (49) geschlagen geben? Im Muttertags-Special von Grill den Henssler trat der Star-Koch dieses Mal gegen drei prominente Mutter-Kind-Gespanne an: Chryssanthi Kavazi (33) und ihre Mama Theodora, Kim Tränka und seine Mutter Anja sowie Jimi Blue Ochsenknecht (30) mit seiner Mama Natascha (57). In vier Gängen musste sich das Promi-Team gegen den Gastronomen behaupten. Doch wer konnte bei "Grill den Henssler" am Ende den Sieg einheimsen?

Während der 49-Jährige zu Beginn noch führte, konnten die prominenten Mutter-Kind-Duos den TV-Koch im Laufe der Sendung jedoch einholen. So schafften es unter anderem Chryssanthi und ihre Mama sowie Jimi und Natascha mit dem Hauptgang und der Nachspeise die Jury von ihrem Talent in der Küche zu überzeugen. Mit nur einem Punkt Vorsprung schaffte es das Promi-Team am Ende, Steffen zu besiegen. Sie gewannen mit einem Endstand von 105 zu 104 Punkten.

Der Sieg war vor allem für Jimi ein Triumph. Der Schauspieler bestritt bereits des Öfteren das Kochduell gegen den Gastronomen und schaffte es, ihn zu besiegen. "Das ist jetzt schon das dritte Mal, oder?", freute sich der 30-Jährige. "Den laden wir nicht mehr ein", scherzte Steffen daraufhin.

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

RTL / Frank W. Hempel Laura Wontorra, Steffen Henssler, Jimi Blue Ochsenknecht, Chryssanthi Kavazi und Kim Tränka

TVNOW / Frank W. Hempel Stars bei "Grill den Henssler Sommer-Special", 01. September

