Mit diesem Schnappschuss verdreht Orlando Bloom (45) seinen Fans den Kopf! Auf seinem Social-Media-Profil hält der Fluch der Karibik-Star seine Community stets über seinen Alltag auf dem Laufenden. So teilt er eine bunte Mischung aus Pärchen-Pics mit Katy Perry (37), Eindrücke von seiner Arbeit als UNICEF-Botschafter oder Neuigkeiten aus dem Film-Business. Nun erfreute Orlando seine Follower mit einem heißen Blick hinter die Kulissen.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Herr der Ringe-Darsteller jetzt eine Reihe an Fotos, die ihn bei den Dreharbeiten für ein neues Projekt zeigen. Besonders ins Auge fällt dabei eine Aufnahme, auf der Orlando oberkörperfrei in der Maske sitzt und in die Kamera grinst. "Ein paar Kleinigkeiten vom Set", schrieb der 45-Jährige schlicht dazu. Bei den rund 5,8 Millionen Abonnenten des dunkelhaarigen Hotties schienen die Einblicke in das Set-Leben ebenfalls gut anzukommen. So kommentierten viele User, wie gut Orlando doch aussehe. "Du bist so heiß, ahhh", schrieb beispielsweise ein Fan, während die Komikerin Chelsea Handler (47) hinzufügte: "Du bist der süßeste Mann auf der ganzen Welt, Orlando."

Doch nicht zum ersten Mal erfreut der gebürtige Brite seine Abonnenten mit solch einem heißen Schnappschuss. Vergangenes Jahr im August hatte sich der zweifache Vater beispielsweise beim Nacktbaden gezeigt. Komplett hüllenlos schwamm Orlando damals durch den See und teilte abschließend sogar noch einen pikanten Schnappschuss, auf dem sein Po nur von einem Pfirsich-Emoji verdeckt wurde.

