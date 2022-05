Yeliz Koc (28) war vor ihrem Playboy-Shooting ganz schön nervös! Wie der Playboy vor wenigen Tagen bekannt gab, ist die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) in der Juni-Ausgabe des Magazins zu sehen. Bereits vor dem Shooting zeigte sich Yeliz selbstbewusst im Bikini auf Instagram – komplett nackt vor der Kamera zu stehen, war für sie trotzdem eine ganz neue Erfahrung. Jetzt verriet die Influencerin, wie es ihr bei ihrem Akt-Shooting ging!

Für Yeliz war es das erste Akt-Shooting. Im Interview mit dem Playboy berichtete sie, wie es sich komplett nackt vor der Kamera angefühlt hatte: "Ich war davor natürlich mega-nervös. Aber es war von Anfang an ganz entspannt. Ich muss sagen, ich habe mich in meiner Haut sehr wohl gefühlt", meinte die 28-Jährige. Vor allem nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Snow möchte Yeliz zeigen, wie wohl sie sich in ihrem neuen Körper fühlt – trotz der Veränderungen nach der Schwangerschaft! "Man kriegt Dehnungsstreifen, [...] die Brüste sehen nicht wie vorher aus. Aber ich bin stolz, dass mein Körper so etwas Großes geleistet hat – man hat einfach einen Menschen zur Welt gebracht!", betonte die junge Mutter.

Geshootet wurden die Bilder auf einer Reise nach Portugal: "Als ich diese Location gesehen habe, wusste ich: Die muss es werden! Sie war mein absoluter Traum", sagte Yeliz im Interview. Die Ex-Bachelor-Kandidatin selbst ist ebenfalls mit den Bildern zufrieden: "Und ich finde, dass hier ganz, ganz schöne Fotos entstanden sind. [...] Ich habe mir auch schon immer gewünscht, für den Playboy zu shooten, und mir damit einen Traum erfüllt", hob Yeliz hervor.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie im Februar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022

