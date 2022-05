Charli D'Amelio (18) bringt ihre Fans zum Staunen! Im Sommer 2019 startete die US-Amerikanerin im Alter von gerade einmal 15 Jahren ihre TikTok-Karriere. Inzwischen folgen ihr auf der Social-Media-Plattform rund 140 Millionen Nutzer. Damit ist die Influencerin der erfolgreichste Webstar überhaupt und verdiente im Jahr 2021 etwa 16,8 Millionen Euro. Im Laufe ihrer steilen Karriere hat sich Charli auch optisch verändert – zum Positiven, finden ihre Fans.

Unter einem ihrer TikTok-Videos, in dem die 18-Jährige topgestylet ein kleines Tänzchen hinlegt, häufen sich die Komplimente. "Sie hatte einen solchen Glow-up", staunte ein Follower in der Kommentarspalte. Dem konnte sich ein weiterer nur anschließen und schrieb: "Jetzt sieht sie echt heiß aus." Außerdem stach einigen die Ähnlichkeit zu ihrer zwei Jahre älteren Schwester ins Auge: "Ich dachte zuerst, das wäre Dixie!"

Trotz der vielen Bewunderer und des Zuspruchs hat Charlis Ruhm aber auch Schattenseiten. "Ich glaube, das Schwierigste an meinem Job ist, dass man manchmal niedergeschlagen ist – manchmal will man nicht reden und einfach für sich bleiben", erklärte die Netzbekanntheit gegenüber Promiflash. Da sie in der Öffentlichkeit steht, sei das aber nicht immer möglich.

Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im Mai 2020

Anzeige

Instagram / dixiedamelio Charli und Dixie D'Amelio im August 2021

Anzeige

Getty Images Charli D'Amelio, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de