Na, welche Monarchin sitzt denn hier inmitten von vielen Menschen? In den vergangenen Monaten machten der Queen (96) immer wieder gesundheitliche Probleme zu schaffen. Zwischenzeitlich fühlte sie sich so unwohl, dass sie sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückzog. Ihr Sohn Prinz Charles (73) vertrat sie auf einigen royalen Events. Nur noch selten nimmt Elizabeth an Veranstaltungen teil. Zuletzt besuchte sie jedoch eine Pferdeshow in Windsor und hatte dabei sichtlich Freude. Nun wirkte die Queen ihrer Jubiläumsfeier als Zuschauer bei – und strahlte bis über beide Ohren!

Wie The Sun berichtete, begannen heute die Feierlichkeiten für das Platin-Jubiläum der britischen Königin. Bei einem Reitsport-Event überraschte Elizabeth nicht nur mit ihrer Anwesenheit, sondern wurde auch mit großem Applaus von den Zuschauern begrüßt. Was auffällt: Die 95-Jährige kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus und amüsierte sich auf der Tribüne augenscheinlich prächtig. Zudem wirkte sie wieder fitter und erschien ohne Gehstock in Begleitung ihres Sohnes Prinz Edward (58).

In den vergangenen Monaten widmete sich die britische Regentin auf Schloss Windsor ihrer Genesung. Probleme mit ihren Beinen und Füßen sollen sie lange Zeit schwer belastet haben. Deswegen soll Elizabeth sogar einige Zeit im Rollstuhl gesessen haben. Die Ruhe in ihrem Zuhause hat der Queen offenbar sehr gutgetan!

Getty Images Die Queen bei einer Pferde-Show in Windsor

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Die Queen im Mai 2022

