Antonia Hemmer (22) hat eine klare Begründung für ihr unsympathisches Auftreten! Die Influencerin und ihr Freund Patrick Romer (26) nahmen gemeinsam an der Winter-Edition der Reality-TV-Show #CoupleChallenge teil – und belegten dabei den dritten Platz. Die Bauer sucht Frau-Stars kamen aber nicht bei jedem gut an. Viele Zuschauer und auch der Ex-Kandidat Daniel Meurer (33) bezeichneten das Paar sogar als "arrogant". Im Promiflash-Interview wehrte sich Antonia nun gegen die Vorwürfe: Wurden die beiden durch den Schnitt etwa anders dargestellt?

Promiflash traf die 22-Jährige beim Song-Release von Eric Sindermann (33) aka Dr. Sindsen im Hofbräuhaus in Berlin. Dabei stellte sie klar, dass Patrick und sie total bodenständig seien. "Wir kommen beide vom Dorf und sind uns für nichts zu schade. Ich bin da ja auch gefühlt nur ungeschminkt rumgelaufen – mit Pickeln oder Herpes oder was auch immer", erklärte sie ihre Haltung. Deshalb finde Antonia es auch total schade, dass sie so falsch dargestellt wurden. Sie sei der Meinung, dass eventuell der Schnitt dafür verantwortlich sein könnte. "Wir haben auch vieles ironisch gesagt. Das wurde natürlich so ein bisschen verschnitten", führte das Model weiter aus.

Obwohl die beiden in dem Format laut vielen Fans eingebildet rüberkamen, haben Antonia und Patrick kaum negative Resonanz gekriegt. "Wir haben überhaupt keine Hassnachrichten oder et cetera bekommen", gab die gelernte Kosmetikerin abschließend im Interview preis.

