Jessica Simpson (41) strahlt bis über beide Ohren! Die US-amerikanische Schauspielerin ist seit 2014 mit ihrem Mann Eric Johnson (42) glücklich verheiratet. Zusammen sind sie Eltern einer dreiköpfigen Rasselbande. Maxwell Drew (10), Ace Knute (8) und Birdie Mae (3) sind der ganze Stolz des Ehepaares. Während ihrer Schwangerschaften hatte die Blondine einige Kilos zugenommen. Jedes Mal gelang es ihr, alles wieder loszuwerden. Vor einigen Monaten sagte Jessica den Pfunden wieder den Kampf an – und nahm 45 Kilo ab!

Auf Instagram zeigte sich die Musikerin nun ganz erschlankt. In den vergangenen Monaten hatte sie viel Sport getrieben und eisern auf ihre Ernährung geachtet. Das Ergebnis: Jessica kann einen Gewichtsverlust von 45 Kilo auf der Waage verbuchen und fühlt sich in ihrer Haut augenscheinlich pudelwohl. Auf den Bildern im Netz posiert die dreifache Mutter in einer engen Jeanshose samt großer Sonnenbrille – und wirkt sichtlich happy über ihren Erfolg.

Generell könnte die Beauty momentan kaum glücklicher sein. Im Netz gibt sie ihren Fans regelmäßig niedliche Einblicke in ihren Familien-Alltag. Ein weiteres Baby ist für Jessica jedoch ausgeschlossen, wie sie im Interview mit Us Weekly im April klarstellte: "Ich kann das nicht noch mal durchmachen. Die letzte Schwangerschaft war wirklich schwer für mich."

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Ace Knute, Maxwell Drew und Birdie Mae Johnson im September 2021

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Mai 2022

