Jessica Simpson (41) ist total stolz auf ihre Tochter Maxwell Drew Johnson (10)! Die Musikerin ist Mutter von drei Kindern. Nach der Geburt ihrer Ältesten im Mai 2012 begrüßte sie in den darauffolgenden Jahren zwei weitere Sprösslinge auf der Welt – einen Jungen namens Ace Knute (8) und ein Mädchen, das Birdie Mae (3) heißt. Regelmäßig beweist die Schauspielerin im Netz, dass ihre Familie stets an erster Stelle steht. Vor wenigen Tagen hatte Maxwell Geburtstag – und zu diesem Anlass widmete Jessica ihr einen süßen Post!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 41-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem ihr Töchterchen in einem Meer aus Kuscheltieren liegt. In der Bildunterschrift darunter richtete sie ein paar emotionale Worte an Maxwell. "Wie kann es sein, dass meine Erstgeborene, die beste Nachricht meines Lebens und meine beste Freundin schon zehn Jahre alt ist?", notierte Jessica. Der Geburtstag war offenbar auch ein voller Erfolg: Die Familie habe ein "zauberhaftes Wochenende" verbracht und im engsten Kreise gefeiert.

Maxwell selbst schien aber nicht wirklich begeistert darüber zu sein, dass sie nun schon wieder Geburtstag hatte. Die Kleine wolle laut ihrer Mutter nämlich nicht erwachsen werden. "Sie erzählte allen, dass sie fünf Jahre alt geworden ist – und das erfüllte mein Herz mit so viel Dankbarkeit [...]", schrieb Jessica in ihrem Beitrag.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Tochter Maxwell Drew Johnson

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrer Familie im April 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

