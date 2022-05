Sie bangte während der Ehe um ihr Leben! Der Verleumdungsprozess von Amber Heard (36) und ihrem Ex-Ehemann Johnny Depp (58) ist zurzeit wieder im vollen Gange. Schon seit einigen Wochen lassen sich der Prozess und die damit verbundenen Anschuldigungen der beiden öffentlich verfolgen. Sie liefern immer wieder neue Beweismaterialien mit Fotos oder Tonaufnahmen, die vermeidliche Handlungen des jeweils anderen beweisen sollen. Nun scheint das Ganze den Gipfel zu erreichen: Amber geht jetzt sogar so weit und behauptet, dass Johnnys Gewalttaten ihr Todesangst bereiteten.

Nach vielen Wochen des Schweigens darf die Aquaman-Darstellerin jetzt endlich aussagen. Im YouTube-Livestream vom Kanal Law&Crime Network nehmen die Anschuldigungen gegen ihren Ex nun weiter Fahrt auf. "Ich wusste, dass ich nicht überleben würde, wenn ich ihn nicht verlassen und mich scheiden lassen würde. Das war wirklich hart, weil ich ihn so sehr geliebt habe. Ich habe Johnny so sehr geliebt, berichtet sie. So soll Johnny sie beispielsweise auch schon auf ihrer Hochzeitsreise geschlagen haben! "Die Gewalt wurde immer mehr zur Normalität und blieb nicht mehr die Ausnahme", schildert die 36-Jährige.

Neben all den persönlichen Anschuldigungen und Behauptungen gab es in den letzten Wochen bereits eine Aussage von Amber, dass sie sich ihre Blessuren von Johnnys Handgreiflichkeiten mit einem Make-up abgedeckt habe. Daraufhin gab es allerdings Zweifel an ihrer Aussage, da nicht genau bestätigt werden konnte, ob es diese angebliche Make-up-Palette überhaupt gibt, denn das dementierte der Make-up-Hersteller.

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Amber Heard im April 2022

