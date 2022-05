Sie spricht offen über ein beunruhigendes Thema! Jessica Haller (32) erlangte 2014 als Kandidatin bei Der Bachelor und drei Jahre später als Bachelorette bundesweite Bekanntheit. Mit den vielen Followern gingen jedoch auch immer wieder unschöne Begleiterscheinungen einher: So berichtete die Beauty 2020, dass ihr ein Fan mit Geschenken vor ihrer Haustür aufgelauert habe – offenbar kein Einzelfall: Jetzt berichtete Jessi von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang mit Stalkern.

"Ich könnte ein Buch zu diesem Thema schreiben", leitete Jessica das Thema in ihrer Instagram-Story ein. Gerade als sie noch alleine wohnte, habe sie immer wieder beängstigende Situationen erlebt: "Ich hatte so oft Angst, aber ich konnte nicht sofort umziehen, also stellte ich mich dieser Angst." Von der Polizei fühlte sie sich dabei wenig unterstützt – etwa wenn ein Nachbar aufdringlich wurde oder ein Fan vor ihrer Tür stand: "Ich lebte zwei Jahre lang so und die Polizei kam immer nur kurz, nahm es auf und ist gegangen."

Für ihre Fans hat die 32-Jährige noch ein paar Tipps parat, wie man mit unliebsamen Verehrern umgehen sollte. "Lasst euch nicht einschüchtern und schreit laut um Hilfe, sodass es jeder mitbekommt. Dann sind sie meist eingeschüchtert", teilte Jessi ihre Erfahrungen mit ihren Followern.

Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Jessica Haller, Influencerin

Jessica Haller mit ihrer neuen Frisur im Februar 2022

