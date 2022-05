Der Prozess von Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ist in aller Munde. Die beiden Schauspieler liefern sich seit ihrer Trennung im Jahr 2017 eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht. Die Verhandlungen werden aufgrund von häuslicher Gewalt und Verleumdung geführt, wobei immer mehr skurrile Informationen ans Licht kommen. So soll Amber ihrem Ex-Mann nach einem Streit Fäkalien ins Bett gelegt haben, was nun zu einem Running Gag wurde.

In der Saturday Night Live-Show nahmen einige Komiker das Ganze auf die Schippe und spielten die Situation mit der Kacke im Bett des Fluch der Karibik-Stars nach. "Herr Depp, vorhin in diesem Prozess haben Sie erwähnt, dass Frau Heard Fäkalien in Ihrem Bett hinterlassen hat", sagte Aidy Bryant als Anwältin, worauf der von Kyle Mooney gespielte Johnny antwortete: "Das ist richtig." Anschließend sah man auf einem Bildschirm den Angestellten – gespielt von Kenan Thompson (44) – die Sauerei finden. "Das ist ein Patzer!", rief er, nachdem er die Decke angehoben hatte. Daraufhin wurden noch zwei andere Mitarbeiter hinzugeholt, um die Hinterlassenschaft zu bestaunen.

In der realen Aussage vor Gericht meinte Johnny, dass ein Mitarbeiter ihm ein Foto von der Kacke in seinem Bett gezeigt hatte. Amber gestand diese Tatsache nie, soll es aber vor dem Fahrer ihres Mannes als schlechten Scherz abgestempelt und zugegeben haben. Die Aquaman-Darstellerin machte zunächst einmal ihre Hunde für den Dreck verantwortlich.

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015 in Los Angeles

