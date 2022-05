Er macht eine Reise in die Vergangenheit! 2019 nahm Mischa Mayer (30) an Love Island teil – der Muskelmann kam zwar unerwartet bis ins Finale, mit der großen Liebe klappte es dann aber trotzdem nicht. Dennoch erlebte er auf Mallorca eine tolle Zeit, die er jetzt offenbar wieder aufleben lassen wollte: Zusammen mit Kumpel Filip Pavlovic (27) brach er in die "Love Island"-Villa von damals ein!

Das verriet er jetzt einige Zeit nach dem gemeinsamen Mallorca-Aufenthalt auf Instagram. Dort teilte er ein Video mit verschiedenen Clips, die er auf dem großen Grundstück aufgenommen hatte und blendete auch Vergleichsbilder ein, wie es zur Zeit der Dreharbeiten dort aussah. "Es ist einfach so krass, wie viele Räume es gibt, von denen ich gar nichts wusste", berichtete Mischa von dem Ausflug. Der Eigentümer war zunächst aber offenbar gar nicht so zufrieden mit dem Besuch und tat so, als würde er Konsequenzen ergreifen: "Haben auch den Besitzer kennengelernt, er hat sich natürlich gefreut, mich zu sehen… nachdem er die 'Polizei' gerufen hatte, weil wir unerlaubt auf dem Gelände waren." Der Influencer habe die Situation dann aber klären können und die Villa begutachten dürfen.

Auch die anderen ehemaligen "Love Island"-Kandidaten zeigten sich in den Kommentaren ganz nostalgisch. "Krass, das sieht ganz anders aus! Aber gibt einem so schöne Flashbacks", kommentierte zum Beispiel Laura Mania. Und auch bei Kevin Zotter aus derselben Staffel löste der Anblick Gefühle aus: "Da kommen Erinnerungen hoch, Wahnsinn!"

Instagram / betonmischaaaa Der Pool der alten "Love Island"-Villa auf Mallorca

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Influencer

Instagram / betonmischaaaa Die alte "Love Island"-Villa auf Mallorca

