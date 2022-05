Was hat das zu bedeuten? Vor wenigen Stunden machten die Neuigkeiten die Runde, dass Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) endlich offiziell und rechtskräftig geheiratet haben. Doch was hält die Ex des Blink-182-Drummers davon? Shanna Moakler (47) war von 2004 bis 2008 mit ihm verheiratet – und soll noch immer ein wenig an ihm hängen. Kurz nach seiner Hochzeit teilte Shanna nun einen kryptischen Post...

In ihrer Instagram-Story postete die US-Reality-TV-Bekanntheit ein paar Schnappschüsse von dem Event einer Misswahl, das sie besuchte. Doch mittendrin hat sich auch ein Liebesgedicht verirrt! "Du warst nicht das erste Paar Augen, das ich mit meinem zu Hause verwechselt habe. Aber du warst bei Weitem am schwersten zu verlassen", lauteten die Zeilen. Spielt Shanna damit auf ihren Ex an?

Schon vor einigen Wochen behauptete ein Insider, dass die 47-Jährige noch immer an Travis hängen würde. "Shanna ist immer noch in Travis verliebt. Sie sagt immer, dass sie es nicht ist, aber ihre Freunde wissen, dass sie immer noch in ihn verliebt ist, weil sie ununterbrochen über ihn spricht", verriet dieser damals gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler

Anzeige

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Shanna Moakler im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de