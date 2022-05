Justin und Stefanie wagen den nächsten Schritt! Bei Bauer sucht Frau International lernte der Landwirt die Arzthelferin kennen und es war direkt um die beiden geschehen. Schon nach wenigen Tagen waren sie offiziell ein Paar und sprachen von Liebe sowie von Kindern. Für den ein oder anderen Zuschauer ging das zu flott. Doch die frisch Verliebten bleiben ihrem Tempo treu. Nun ließ Steffi ihre Heimat Österreich hinter sich und zog direkt zu Justin in den Elsass!

An ihrer Auswanderung nach Frankreich hatte die 34-Jährige keine Zweifel. "Das ganze Leben verändert sich für mich, aber es fühlt sich so richtig an", versicherte sie. Justin weiß zu schätzen, dass Steffi ihr Zuhause und auch ihre Familie für ihn hinter sich lässt. "Dass Steffi zu mir gezogen ist, ist ein sehr großer Schritt. Für mich heißt das, sie ist die Richtige für mein ganzes Leben." Damit sich seine Partnerin in ihrem neuen Heim wohlfühlt, ließ er sie das Haus gestalten, wie immer sie will.

Auch Justins Eltern Agnès und Claude sind begeistert von der rasanten Liebe der beiden. "Ich finde, sie passen sehr gut zusammen. Sie verstehen sich und sind verliebt. Man kann nicht alles erklären – das ist die Liebe, es hat geklappt", schwärmte seine Mutter und hieß Stefanie in der Familie willkommen.

