Party im romantischen Urlaub. Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) schweben seit Anfang 2020 auf Wolke sieben. Im Netz lassen sie ihre Fans immer wieder an ihrer Liebe zueinander teilhaben. Nachdem Shaun sie im März an einem Filmset in Griechenland besucht hatte, verbrachten sie zuletzt einen romantischen Urlaub auf Santorin. Jetzt teilte Shaun neue Schnappschüsse von ihrem gemeinsamen Trip: Das Paar nutzte die Zeit nicht nur zum Ausruhen.

Auf Instagram postete der 35-Jährige Aufnahmen, die Nina und ihren Freund beim Feiern zeigen. Auf den ersten beiden Bildern sieht man das Pärchen mit Getränken zusammen an einem Tisch sitzen. Außerdem sieht man Nina auf dem zweiten Foto, wie sie Shaun augenscheinlich mit ihrer Zunge über die Wange streicht. Zu der Bilderstrecke schrieb der fünfmalige Olympionike: "Griechische Nächte gegenüber griechischem Morgen." Dazu passend zeigt der dritte und letzte Schnappschuss der Strecke die Vampire Diaries-Darstellerin mit einem To-Go-Becher in der Hand, wie sie die Augen zusammen kneift und den Mittelfinger in die Kamera zeigt.

Offenbar scheint Nina die gemeinsame Zeit in Griechenland jedoch überwiegend genossen zu haben, denn auch sie postete auf ihrem Instagram-Account süße Aufnahmen von ihrer gemeinsamen Auszeit. Bereits im März war die 33-Jährige für Dreharbeiten in Griechenland. Damals schrieb sie zu einem Foto vom Set des Netflixfilms "The Bricklayer" in der Hafenstadt Thessaloniki: "Einen Film in Europa zu drehen, ist nicht schlecht."

Getty Images Nina Dobrev bei einem Event in West Hollywood im März 2019

Getty Images Shaun White, Snowboarder

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im Mai 2022

