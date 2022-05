Johnny Depps (58) Anwälte zeigen neue Aufnahmen auf, die Amber Heard (36) wohl schaden könnten. Das Ex-Paar steht im Rechtsstreit, welchen man live im Netz und TV mitverfolgen kann. Beide Schauspieler verklagen sich gegenseitig wegen Verleumdung. Sowohl der Fluch der Karibik-Star sowie die Aquaman-Darstellerin meinen, dass der jeweils andere handgreiflich und aggressiv geworden sein soll. Diese neuen Tapes von Amber und Johnny machen jedoch einen anderen Anschein.

Während des Prozesses, den man auf dem YouTube-Kanal "Law & Crime Network" mitverfolgen kann, wurde nun erneut eine Aufnahme der beiden abgespielt. Die Hollywood-Stars streiten darin. Johnny versuchte sich der Situation offenbar zu entziehen. "Lass mich gehen, ich brauche meinen Freiraum. Wir sprechen in ein paar Stunden, okay? Kann ich gehen?", fragte er seine damalige Frau sehr ruhig. Daraufhin entgegnete Amber laut und hysterisch: "Es stresst mich so sehr, wenn du gehst. [...] Du stresst mich so sehr, ich werde sterben. Du bist ein Tyrann."

Amber klingt ziemlich aggressiv – Johnny hingegen total entspannt. Selbst nach ihrem Ausbruch blieb er anscheinend die Ruhe selbst. "Ich brauche meinen Freiraum. Ich kann diese Konversation jetzt nicht führen", meinte der heute 58-Jährige gelassen. Kurze Zeit später entschuldigte er sich sogar bei Amber! "Ich will, dass du deine Medikamente nimmst. Es tut mir leid, dass ich dich so aufgeregt habe", hört man Johnny sagen.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard während dem Prozess am 16. Mai

Getty Images Amber Heard im Gerichtssaal

Getty Images Johnny Depp im April 2022

