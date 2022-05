Das polarisierende Drama um Kubilay Özdemir und Georgina Fleur (32) geht in die nächste Runde! Nachdem der Unternehmer seine On-off-Freundin verprügelt hatte, zog diese vor ein paar Wochen endgültig den Schlussstrich unter ihre toxische Beziehung. Seitdem teilen die Eltern einer kleinen Tochter immer wieder öffentlich gegeneinander aus – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Nun gab es wieder ein Update von seiner Seite: Kubilay erhebt skurrile Vorwürfe gegen seine Ex Georgina!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Geschäftsmann einige verstörende Bilder. Darauf sieht man Kubilay scheinbar blutüberströmt – angeblich hatte Georgina den ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten zuvor angegriffen. Dieselben Bilder hatte er vor rund einem Jahr übrigens schon einmal veröffentlicht. "Diese Frau ist gemeingefährlich! Sie hat Bewährung in Dubai bekommen wegen versuchten Mordes", unterstellte er seiner Ex jetzt. Weiter wütete Kubilay: "Hat sie erzählt, dass sie mehrere Mordaufträge gegen mich beauftragt hat?" Der deutschen Polizei sollen angeblich Beweise vorliegen, die seine Vorwürfe untermauern. Doch die vermeintlichen Belege postete er nicht...

An diesem Punkt war Kubilay aber längst noch nicht durch mit seiner verwirrenden Tirade! Anschließend schoss er noch gegen Georginas Fans – offenbar erreichen ihn wütende Nachrichten, seitdem er sie geschlagen hat. "Im Sekundentakt bekomme ich die übelsten Nachrichten. Ihr versucht hier, das Leben eines Menschen zu zerstören. Das schafft ihr nicht", ärgerte sich die Reality-TV-Bekanntheit. "Es reicht! Nur weil ich mich aus Vernunft nicht gewehrt habe, heißt das nicht, dass ihr recht habt. [...] Ihr wollt, dass ich der Schlechte bin."

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im Spiegel

Anzeige

Getty Images Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de