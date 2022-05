Johnny Depp (58) sieht Ex-Frau Amber Heard (36) während des Prozesses nicht an – die Schauspielerin weiß auch warum. Seit mehreren Wochen treffen der Fluch der Karibik-Star und seine einstige Gattin täglich vor Gericht aufeinander. Während die Aquaman-Darstellerin während der Verhandlungen immer wieder ihren Ex-Mann anschaut, würdigt dieser sie jedoch keines Blickes. Im Zeugenstand mit Johnnys Anwältin Camille Vasquez, wurde bekannt, wieso der Filmstar Amber nicht ansieht.

"Ich bin nichts für dich und ich werde immer nichts für dich sein. Wir werden uns nie wieder sehen. Du magst es, mir in die Augen zu schauen? Du wirst meine Augen nie wieder zu Gesicht bekommen", ist in einer Aufnahme vor Gericht zu hören, wie Hello! zitierte. Bereits 2016 habe Johnny seiner Ex-Frau dieses Versprechen bei einem Aufeinandertreffen nach dem Einreichen der Scheidung gebeben.

Vor dem Abspielen der Tonaufnahme sagte Amber aus, dass sie wisse, warum der Schauspieler sie während des Prozesses nicht anschaut. Doch erinnern könne sich die Blondine nicht daran, dass der "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Darsteller ihr versprochen habe, dass sie nie wieder in seine Augen blicken könne.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

